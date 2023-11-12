Три простых способа снизить кислотность почвы: помогут копеечные средства

Агроном Анастасия Коврижных рассказала, как можно снизить кислотность почвы. Специалист отметила, что этот показатель очень важен для получения хорошего урожая.

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Решить проблему поможет зола. Это средство достаточно просто внести в грунт. Почве, кислотность которой завышена не слишком сильно, будет достаточно килограмма несгоревших древесных остатков на квадратный метр. Особо закисленной земле понадобится полтора килограмма.

Также поможет мел. Почве со слабой закисленностью хватит стакана вещества на квадратный метр. Для сильно закисленного грунта лучше взять 400-700 граммов.

Замкнула тройку доломитовая мука. Она способна не только раскислять почву, но и улучшать ее структуру. Расход средства — 300-500 граммов на квадратный метр.

Ранее дачникам рассказали, как нужно обрезать розы осенью. Эта процедура необходима, чтобы кусты долго и пышно цвели.

По материалам портала «БелНовости».