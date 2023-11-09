Как нужно укрывать яблоню на зиму, чтобы она легко перенесла морозы: три важных момента

Яблони, как и другие плодовые деревья, нуждаются в защите от морозов. Поэтому опытные садоводы рекомендуют укрывать посадки на зиму. Делать это следует в ноябре, за пару недель до того, как температура воздуха снизится до минус 10 °C.

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Молодые саженцы, возраст которых составляет менее года, укрываются вместе с ветками. А у подросших деревьев утепляют только ствол до разветвлений.

В качестве защитного материала можно использовать агроволокно или спанбонд. Важно: полотно должно быть светлого цвета, иначе деревья могут получить солнечный ожог.

Корни яблонь тоже стоит прикрыть. Для этого нужно замульчировать приствольный круг торфом, соломой или древесной стружкой. Укрытие должно быть не менее 30 сантиметров в высоту и не менее метра в диаметре.

Соблюдайте эти простые правила, и ваш сад будет в полной безопасности. К слову, данные меры помогут уберечь яблони не только от морозов, но и от грызунов, которые не прочь полакомиться ветками и корой деревьев в зимнее время.

Источник: lifehacker.ru