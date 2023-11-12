Зачем хитрые хозяйки расставляют по квартире тарелки с рисом: ахнете, когда узнаете

Если в квартире появился неприятный запах, вовсе не обязательно бежать в магазин на освежителем воздуха. Подобные спреи не ликвидируют, а лишь маскируют проблему. А вот некоторые народные методы могут полностью очистить дом от лишних ароматов.

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Для очистки воздуха понадобится эффективный сорбент. Например, рис.

Нужно просто насыпать немного крупы в плоскую тарелку, а затем поставить ее на стол в той комнате, где появился неприятный запах. Рис довольно быстро поглотит посторонний аромат, а также впитает в себя лишнюю влагу, если она есть в помещении.

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По материалам портала «БелНовости».