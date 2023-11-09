Так вкуснее: как правильно нарезать колбасу в оливье – каждая хозяйка ошибается

Любимый россиянами оливье на столе появляется регулярно по поводу и без – это блюдо давно стало народным. Но не каждая хозяйка делает его правильно. Оказывается, размер нарезки имеет значение.
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Речь идет про колбасу. Как правило, кулинары на кухне заменяют ею говядину. Это объясняется тем, что времени на приготовление уходит не так много, а колбаса не нуждается в дополнительной обработке.
Но именно с колбасой у хозяек случаются промахи при нарезке. Они делают ее слишком крупной. Но вкуснее, когда кубики режут размером 0,5 – 0,5 мм. Точно так же измельчаются, к слову, и морковь с картошкой, и яйца с огурцами. Именно такое правило позволяет получать самый вкусный оливье.
По материалам сайта Belnovosti