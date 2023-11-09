Так вкуснее: как правильно нарезать колбасу в оливье — многие хозяйки ошибаются

Любимый россиянами оливье на столе появляется регулярно по поводу и без — это блюдо давно стало народным. Но не каждая хозяйка делает его правильно. Оказывается, размер нарезки имеет значение.

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Речь идет про колбасу. Как правило, кулинары на кухне заменяют ею говядину. Это объясняется тем, что времени на приготовление уходит не так много, а колбаса не нуждается в дополнительной обработке.