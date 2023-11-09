Квасим капусту со свеклой: объедение – рецепт тут

Взять цельные листья капусты и выложить по дну посуды, в которую выложить смесь овощей - морковь, свеклу, чеснок и петрушку. Теперь – капусту. И залить готовым рассолом, чтобы он покрыл полностью овощи и превысил 4 см сверху. Ставим сверху пресс, храним так при комнатной температуре 5 суток. После чего раскладываем по банкам и заливаем рассолом.

По материалам сайта Belnovosti