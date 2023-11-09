Квасим капусту со свеклой: объедение – рецепт тут

Сезон квашеной капусты продолжается, и хозяйки стараются разнообразить рецептуру самыми разными ингредиентами. Помимо классики в виде брусники и моркови в ход идет свекла. Получается вкусно и необычно.
Потребуется:
капуста- 3 кг;
морковь - 0,7 гр;
свекла - 0,5 кг;
чеснок - 3-5 зубчиков;
петрушка - 1 пучок;
перец 7 горошин;
лавровый лист - 5 шт.;
соль - 3 ст. л.;
вода - 1,8 л.
Очистить капусту от верхних листьев и промыть, нарезать на четвертинки. Морковь помыть и нарезать кружочками, а свеклу – максимально тонко. Очистить чеснок, зелень порубить.
Рассол сварить из воды и приправ, перец опустит в кипящую воду на 2-3 минуты, убрать остывать.
Взять цельные листья капусты и выложить по дну посуды, в которую выложить смесь овощей - морковь, свеклу, чеснок и петрушку. Теперь – капусту. И залить готовым рассолом, чтобы он покрыл полностью овощи и превысил 4 см сверху. Ставим сверху пресс, храним так при комнатной температуре 5 суток. После чего раскладываем по банкам и заливаем рассолом.
По материалам сайта Belnovosti