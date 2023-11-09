Как избавиться от плесени дома: безопасно и быстро

Появление плесени – это всегда неприятно. Ведь помимо опасности для здоровья хозяйки сталкиваются с трудностью, решить которую за один день едва ли удастся. И способов борьбы поэтому существует несколько, чтобы их комбинировать или усилить друг другом. Тогда победа будет обеспечена.

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Например, свою эффективность доказал уксус. Нанося его на пораженные плесенью места, кислота уничтожает ненавистный грибок. Главное, регулярно обрабатывать чаще. Можно опрыскивать или протирать.