Как избавиться от плесени дома: безопасно и быстро

Появление плесени – это всегда неприятно. Ведь помимо опасности для здоровья хозяйки сталкиваются с трудностью, решить которую за один день едва ли удастся. И способов борьбы поэтому существует несколько, чтобы их комбинировать или усилить друг другом. Тогда победа будет обеспечена.
Больше новостей из жизни знаменитостей – в Telegram-канале «Звездная пыль»
Например, свою эффективность доказал уксус. Нанося его на пораженные плесенью места, кислота уничтожает ненавистный грибок. Главное, регулярно обрабатывать чаще. Можно опрыскивать или протирать.
Также несколько применений требуется при помощи перекиси водорода. Используется 3%-ный раствор.
В ход также идет сода. Этот полезный порошок есть на каждой кухне. 1 ст.ложка соды растворяется в стакане воды и наносится на плесневелые площади.
Среди безопасных также – нашатырь. Спирт разводят в пропорции 1:1 с водой и наносят на пораженные места.
Есть еще способы с хлоркой и медным купоросом, которые также позволяют эффективно бороться с плесенью.
По материалам сайта Belnovosti