Два шага на пути к изобильному урожаю помидоров: что надо срочно сделать в ноябре на грядках

Садоводы по осени не сидят сложа руки. Они активно готовят почву для следующего сезона. И особенное внимание уделяют грядкам под помидоры. Важных действий два, они обеспечат благополучное развитие растений будущим летом.
Больше новостей из жизни знаменитостей – в Telegram-канале «Звездная пыль»
Первое и важное – это обеззараживание почвы. Землю обрабатывают фунгицидами от инфекций и грибка, так как эти болезни замедляют развитие овощной культуры. Но если погодные условия уже не подходят для этих работ, тогда высаживают горчицу. Она даст всходы по весне, «почистив» землю. Весной останется только скосить ее.
Либо внести горчичный порошок в землю при перекопке грядок. Это альтернативный способ обеззараживания.
Второе и не менее необходимое – удобрения. Внести в почву надо калий и фосфор, садоводы покупают в магазинах комплексные осенние удобрения. Либо используют органику в виде коровяка и древесной золы. Причем, осенью надо использовать свежий навоз, а по весне – только перепревший.
По материалам сайта Belnovosti