Почему сырники получаются жесткими и не пышными: ошибка новичка

Сырники. Фото: Global Look Press

Как не допустить такого в своем рецепте.

Сырники обожают и взрослые, и дети. Правда, не всегда у хозяек они получаются пышными и мягкими. Даже если при жарке они выглядели, как облачко, то оказавшись на тарелке, быстро теряли свой вид.

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Эту ошибку часто допускают начинающие хозяйки. Но от них не застрахован никто. И речь идет об обработке творога – главного ингредиента сырников.

Дело в том, что творог перед замешиванием теста необходимо пропустить через сито. Именно эта процедура позволит насытить компонент воздушностью и нежной структурой.

А продвинутые хозяюшки пшеничную муку не добавляют в тесто на сырники. Они заменяют ее рисовой. Это гарантированный успех – консистенция теста позволит приготовить идеальные сырники.

По материалам сайта Belnovosti

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