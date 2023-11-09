Кушанашвили вспомнил, как отказал Пугачевой: «Я бы был на месте Галкина*»

Скандальный обозреватель Отар Кушанашвили заявил в своей YouTube-программе «Каково!», что мог бы сегодня оказаться на месте Максима Галкина*. В смысле его статуса относительно Аллы Пугачевой. Телеведущий убежден, что если бы в свое время не отказал Примадонне, то был бы ее мужем. Сегодня Кушанашвили сильно сожалеет о том решении.

«Однажды Пугачева позвала меня в гости, а я отказался. Она сказала: «Зайдешь выпить чай?» Потом всю жизнь проклинал себя за это. Если б зашел, я бы был на месте Галкина*», - сообщил шоумен.

Также Кушанашвили по сей день сожалеет о том, что оскорбил звезду. Он назвал ее лошадью Пржевальского, за что оказался в суде и просил там прощения.

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Добавим, что Пугачева сегодня состоит в браке с Максимом Галкиным*, они эмигрировали в 2022 году в Израиль. У них двое 10-летних детей, близнецы Гарри и Лиза.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов