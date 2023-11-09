Два секрета для пышного цветения герани: всю зиму в горшке будет яркая «шапка» из бутонов

Многие выращивают на подоконнике герань, считая ее неприхотливой в уходе. Но растение нуждается в подкормке так же регулярно, как и остальные обитатели цветника. Если об этом не забывать, что можно обеспечить пышное цветение герани на всю зиму.

Во-первых, подкормить герань йодом. Он позволяет стимулировать цветение и очень проста в исполнении. Ее надо вносить один раз в две недели. На 1 л теплой воды нужна всего пара капель 5%-ного раствора йода. И на одно растение выливается 50 мл подкормки.

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