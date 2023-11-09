Как вычислить настоящий сыр: у подделки просто нет шансов

Нередко после покупки сыра потребители замечают, что он совершенно далек от идеала. И вкус не сырный, и запах, и консистенция какая-то не такая. На прилавки может попасть некачественный или даже фальсифицированный продукт.
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Мало кому захочется есть подделку, поэтому важно уметь отличить фейк от оригинала. И сделать это просто в домашних условиях, не прибегая к помощи специалистов или лабораторий.
Так, отличить фейк можно с помощью йода. Нужно нанести каплю на ломтик, и если средство посинело, значит в составе продукта есть крахмал и другие химические добавки для удержания влаги.
Если под рукой йода не оказалось, вскипятите воду. Кубик сыра погрузите на 10 секунд и вынимайте. Настоящий сыр должен тянуться, так как уже расплавился. А вот поддельный будет крошиться и даже не поплавится.
По материалам Телеграм-канала "Проверенные лайфхаки"