Полный запрет на полеты: авиакомпании резко пошли на крайние меры — пассажиры довели

В России заговорили о введении единого черного списка для авиапассажиров. В него будут попадать те, кто курил или хулиганил в самолете. Таким людям будут запрещено летать на протяжении трех лет.

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С предложением ввести единый черный список пассажиров выступила Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта. По словам представителей организации, в него планируется заносить клиентов, грубо нарушающих правила авиакомпаний. Например тех, кто курил или хулиганил прямо во время полета.

После попадания в список человек не сможет пользоваться услугами любых авиакомпаний в течение трех лет. В частности, нарушителю станет недоступна покупка билетов.

Доступ к перечню конфликтных клиентов также будут иметь все туроператоры страны. Это позволит исключить различные лазейки. В том числе, перелеты чартерными рейсами, пишет «Коммерсантъ»

Напомним, на данный момент многие авиакомпании пользуются индивидуальными «черными списками». Они ограничивают покупку билетов у одного конкретного оператора, причем на один год. При грубом нарушении правил пассажир легко может продолжить путешествовать, если купит билет у другой компании.