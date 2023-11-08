Пенсии взлетят уже с 1 января 2024 года: россиян обрадовали приятной новостью

В апреле индексацию произведут для получателей социальных пенсий (на сегодня коэффициент запланирован на уровне 4%). Они предназначены для тех, у кого недостаточно стажа или пенсионных баллов, чтобы получать страховую пенсию. Добавим, что средний размер социальной пенсии в следующем году составит примерно 13,5 тысячи рублей — почти в два раза меньше, чем страховой.

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В 2025 году перерасчет страховых пенсий будет происходить дважды – с 1 февраля и с 1 апреля. Юрист Ирина Сивакова рассказала в соцсетях, что коэффициент февральской индексации будет определяться соразмерно уровню инфляции по итогам предыдущего года.

А еще она добавила, что доплата в апреле произойдет, если определенная правительством на эту дату стоимость пенсионного балла будет выше по сравнению с февральским значением, сообщает pg.11.ru.