Намажьте обувь маслом и идите на улицу – подпрыгнете от того, что увидите через секунду

В гардеробе каждого человека можно найти кожаную обувь. Проблема лишь в том, что она часто царапается и полностью теряет свой внешний вид. Эксперты рассказали, как легко спасти ситуацию с помощью оливкового масла.

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Все дело в том, что оливковое масло можно использовать для того, чтобы скрыть любые повреждения. Просто нанесите небольшое количество продукта на щетку или тряпочку, после чего натрите ботинки. Масло выступит полноценной альтернативой привычному крему для обуви.

Похожий способ работает только с небольшими повреждениями, пишет портал «Белновости». В случае глубоких царапин такой метод может оказаться бесполезным.

Следует понимать, что перед применением масла обувь нужно привести в порядок. Ее следует тщательно отчистить от загрязнений, после чего высушить поверхность.