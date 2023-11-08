Помогут даже звезды: квасить капусту в ноябре нужно только в эти дни — будет отличный вкус

Осенью многие хозяйки традиционно занимаются различными заготовками. В частности, квасят капусту. Эксперты рассказали, в какие дни ноября это делать лучше всего.

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Как пишет портал «Точка», квасить капусту в ноябре нужно в один конкретный период. Согласно лунному календарю, таковым является интервал с 16 по 29 число. В эти дни готовка станет значительно проще, а сама капуста получится особенно вкусной.

Более того, получится еще и сэкономить. В конце ноября цены на капусту значительно снижаются. При этом сам продукт сохраняет зрелый и насыщенный вкус, а также полезные качества. Особенно, если речь идет о витамине С. Он считается хорошим пробиотиком и отлично сохраняется при закваске.