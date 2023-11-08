Какие цветы посадить, чтобы подоконник превратится в яркую клумбу: уже к весне все позавидуют пышным бутонам

Отмечается, что нужно сначала выкопать корневища и посадить в горшок с землей. Лучше всего подойдет питательная почва с богатым перегноем. Горшок нужно принести в дом и поставить в прохладное место. Идеальным местом станут застекленная лоджия или балкон.

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Чтобы появились фиолетовые бутоны, нужно раз в неделю или реже поливать растение, чтобы оно не засохло. Но эксперты предупредили, что не нужно добавлять слишком много жидкости, потому что переувлажнение тоже плохо влияет на корни растения.

В январе цветок надо поставить в хорошо освещенное место и начать увеличивайте частоту полива. Однако температура в доме должны быть не выше 12 градусов. И вскоре стоит ждать первых всходов и стрелку с бутонами, сообщается в блоге «Комнатные растения для души и настроения».