Какие цветы посадить, чтобы подоконник превратится в яркую клумбу: уже к весне все позавидуют пышным бутонам

Обычно в доме становится уютнее, когда в комнате появляются растения. Но есть люди, которые отказываются от них, так как просто не умеют ухаживать на цветами. Однако даже тюльпаны или гиацинты растут только на уличной клумбе, могут зацвести в домашних условиях. Эксперты посоветовали взять и вырастить самый не капризный цветок — ирис.
Отмечается, что нужно сначала выкопать корневища и посадить в горшок с землей. Лучше всего подойдет питательная почва с богатым перегноем. Горшок нужно принести в дом и поставить в прохладное место. Идеальным местом станут застекленная лоджия или балкон.
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Чтобы появились фиолетовые бутоны, нужно раз в неделю или реже поливать растение, чтобы оно не засохло. Но эксперты предупредили, что не нужно добавлять слишком много жидкости, потому что переувлажнение тоже плохо влияет на корни растения.
В январе цветок надо поставить в хорошо освещенное место и начать увеличивайте частоту полива. Однако температура в доме должны быть не выше 12 градусов. И вскоре стоит ждать первых всходов и стрелку с бутонами, сообщается в блоге «Комнатные растения для души и настроения».