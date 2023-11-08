Какие цветы посадить, чтобы подоконник превратился в яркую клумбу: уже к весне все позавидуют пышным бутонам

Обычно в доме становится уютнее, когда в комнате появляются растения. Но есть люди, которые отказываются от них, так как просто не умеют ухаживать за цветами. Однако даже тюльпаны или гиацинты, которые растут только на уличной клумбе, могут зацвести в домашних условиях. Эксперты посоветовали взять и вырастить самый некапризный цветок — ирис.
Отмечается, что нужно сначала выкопать корневища и посадить в горшок с землей. Лучше всего подойдет питательная почва с богатым перегноем. Горшок нужно принести в дом и поставить в прохладное место. Идеальным местом станет застекленная лоджия или балкон.
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Чтобы появились фиолетовые бутоны, нужно раз в неделю или реже поливать растение, чтобы оно не засохло. Но эксперты предупредили, что не нужно добавлять слишком много жидкости, потому что переувлажнение тоже плохо влияет на корни растения.
В январе цветок надо поставить в хорошо освещенное место и начать увеличивать частоту полива. Однако температура в доме должна быть не выше 12 градусов. И вскоре стоит ждать первых всходов и стрелку с бутонами, сообщается в блоге «Комнатные растения для души и настроения».