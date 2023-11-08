Останется гнилая палка: эта привычка убьет все комнатные растения — потом не спасете

Одним из самых популярных комнатных растений считается алоэ. При этом мало кто знает, что этот цветок может полностью сгнить всего из-за одной оплошности. Биолог и агроном Елизавета Тихонова рассказала, от какой привычки во время ухода за растениями стоит срочно отказаться.
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Специалист заверила, что в уходе за алоэ многие хозяйки напрочь забывают про процедуру обрезки. Благодаря ней растение развивается намного активнее, а также «чувствует» себя значительно лучше. Однако даже это нельзя назвать критической ошибкой.
Куда более опасным для цветка считается чрезмерный полив. Из-за него растение может не только заболеть, но и привлечь к себе различных вредителей. В частности, различные бактерии. Они повреждают корни и губят алоэ буквально на глазах.
«Поливать нужно как можно реже, земля должна периодически подсыхать», — объяснила Тихонова в беседе с порталом «Городовой».