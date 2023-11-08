Накройте батарею одеялом — будете визжать от радости, когда почувствуете результат

С наступлением осени во всех квартирах включается отопление. Зачастую батареи становятся настолько горячими, что в помещении становится чересчур жарко. Эксперты рассказали, как спасти ситуацию с помощью обыкновенного шерстяного одеяла.

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Все дело в том, что далеко не все батареи могут похвастаться регулятором тепла. В таком случае можно прибегнуть к небольшой хитрости. Просто возьмите шерстяное одеяло и набросьте его на раскаленную батарею. После этого уровень жара значительно снизится, а в квартире станет намного прохладнее.

Важно помнить, что предварительно одеяло стоит вытряхнуть и от пыли. Не лишним будет проветрить его. В противном случае есть риск появления пылевых клещей прямо на материале, пишет портал «ТУТ Новости».

После того, как одеяло будет наброшено на батарею, стоит проверить само помещение. Это избавит от застоя воздуха.