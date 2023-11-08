Как напитать почву полезными веществами без труда, чтобы оживить огород: попробуйте это удобрение

Она рекомендовала обратить внимание на калимаг. Это порошковидное удобрение с розоватым оттенком, которое состоит из калия и магния в виде сульфатов. Но важно отметить, что оно имеет такой же класс опасности, что и калимагнезия.

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Агроном добавила, что данная подкормка идеально подойдет для почвы с низким содержанием калия, магния и серы. Однако тут нужно учесть, что что у разных производителей разные концентрации компонентов.

Это удобрение изготавливается посредством размалывания минерального сырья, в котором присутствуют нужные хлориды.

А еще из порошка удаляются вредные для растений примеси. Но перед тем, как применять такую подкормку, лучше спросить совета у профессионалов. Нужно быть уверенным, что земля истощена, пишут «Белновости».