Как напитать почву полезными веществами без труда, чтобы оживить огород: попробуйте это удобрение

Многие дачники забывают, что после сезона и сбора урожая почва истощена. Ее обязательно нужно напитать полезными веществами. Для развития растениям нужны питательные вещества и минеральные компоненты. Важно, чтобы в землю попали магний и калий. Агроном Анастасия Коврижных рассказала, какие подкормки нужно применить.
Она рекомендовала обратить внимание на калимаг. Это порошковидное удобрение с розоватым оттенком, которое состоит из калия и магния в виде сульфатов. Но важно отметить, что оно имеет такой же класс опасности, что и калимагнезия.
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Агроном добавила, что данная подкормка идеально подойдет для почвы с низким содержанием калия, магния и серы. Однако тут нужно учесть, что что у разных производителей разные концентрации компонентов.
Это удобрение изготавливается посредством размалывания минерального сырья, в котором присутствуют нужные хлориды.
А еще из порошка удаляются вредные для растений примеси. Но перед тем, как применять такую подкормку, лучше спросить совета у профессионалов. Нужно быть уверенным, что земля истощена, пишут «Белновости».