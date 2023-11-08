Просто чушь: даже не вздумайте делать это на даче осенью — бесполезно и глупо

Работа на даче всегда подразумевает под собой не только сборку урожая, но и множество других дел. При этом мало кто знает, что некоторые их них являются полностью бесполезными. Ученый-агроном Анастасия Коврижных рассказала, от каких занятий можно смело отказаться.

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Эксперт заверила, что осенью многие дачники занимаются выжиганием травы. Предполагается, что благодаря этому на участке будет меньше сорняков. На самом же деле заниматься этим не стоит. Количество вредных растений не изменится, а полезные насекомые попросту погибнут.

Похожая ситуация и с глубокой перекопкой. Производить ее нужно только в том случае, если почва оказалась тяжелой, подчеркнула Коврижных в беседе с порталом «Белновости».