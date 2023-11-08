Этого ждали эксперты: доллар так сильно подешевел впервые с 31 октября 2023 — объявлен новый курс

После торгов американская валюта дешевела на 28 копеек – до 91,98 рубля. Также сдал свои позиции и курс евро. Он упал на 52 копейки – до 98,16 рубля, юань снизился на пять копеек и достиг 12,63 рубля.

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Напомним, что ранее ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 15,00% годовых. А также накануне председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил, что фундаментальный курс российской валюты в настоящее время составляет 85-90 рублей за доллар.

Он отмети, что в финансовой организации не ожидают, что курс рубля отклонится от этого уровня. Также Грец подчеркнул, что намечается тенденция к укреплению российской валюты.