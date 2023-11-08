Успейте подкормить этим сливу до конца осени: через год получите роскошный урожай

По словам эксперта, понадобятся два удобрения. Когда сбор урожая завершен, в грунт нужно внести смесь, в которой содержатся и фосфор, и калий.

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Отмечается, что для приготовления подкормки следует взять суперфосфат и сульфат калия. Так на три столовые ложки первого компонента нужно взять две столовые ложки второго ингредиента. Лучше всего подкормить сливу так до наступления морозов, то это принесет тройной положительный результат.

Во-первых, восстановится истощенная почва. Во-вторых, слива будет готова к сложным погодным условиям. В-третьих, шансы на шикарный урожай следующего года станут максимальными, пишут Belnovosti.