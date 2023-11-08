Только эти шпроты прошли проверку Роскачества: настоящие, вкусные — покупайте только их

Во время проверки в обязательном порядке проверялась видовая принадлежность рыб в банке. И если биологический вид не соответствовал заявленному на этикетке, то продукция снималась с дальнейшего исследования.

Также эксперты смотрели на внешний вид, запах, консистенция и другие органолептические показатели консервов. Есть специальные нормы этих показателей для «Шпрот в масле».

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Были исследованы продукты из балтийской или каспийской кильки по цене от 30 до 98 рублей за 100 граммов продукта. И в результате из 22 марок только две по результатам экспертизы смогли претендовать на присвоение российского Знака качества. Речь идет про шпроты «За Родину» и «Наш промысел». Они дешевые, но качественные.

Добавим, что также требованиям технического регламента и ГОСТа соответствует продукция торговых марок «5 морей», «Ультрамарин», «Дикое море», о чем сообщается на сайте Роскачества.