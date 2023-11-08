Это нужно сделать после сбора картофеля: через год будет шикарный урожай, придется собирать тележками

По ее словам, есть простые действия, выполняя которые, можно не соблюдать правила севооборота. Во-первых, после сбора картофеля землю необходимо обработать биофунгицидом. Это дает много плюсов: обеззаразит грунт и защитит будущий урожай от грибковых болезней.

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После этого нужно высадить сидераты. Подойдут горчица или овес. Они вернут истощенной почве плодородность и сделают ее более рыхлой. Также допускается использование органических удобрений.

А вот завершающим этапом будет подготовка, которая будет весной. В это время землю нужно подкормить. Хорошо будет, если внести золу или суперфосфат, пишет портал «БелНовости».