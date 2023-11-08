Это нужно сделать после сбора картофеля: через год будет шикарный урожай, придется собирать тележками

Обычно дачники предпочитают сажать культуры каждый год на разных участках. Это помогает не остаться без урожая и не дать почве опустеть. Агроном Анастасия Коврижных рассказала, как следует выращивать картофель, чтобы собирать хороший урожай. Она также отметила, что эту культуру желательно сажать каждый год на разных участках. Но также есть другой способ.
По ее словам, есть простые действия, выполняя которые, можно не соблюдать правила севооборота. Во-первых, после сбора картофеля землю необходимо обработать биофунгицидом. Это дает много плюсов: обеззаразит грунт и защитит будущий урожай от грибковых болезней.
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После этого нужно высадить сидераты. Подойдут горчица или овес. Они вернут истощенной почве плодородность и сделают ее более рыхлой. Также допускается использование органических удобрений.
А вот завершающим этапом будет подготовка, которая будет весной. В это время землю нужно подкормить. Хорошо будет, если внести золу или суперфосфат, пишет портал «БелНовости».