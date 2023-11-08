Обильно смочили спонж и протерли изнутри: неприятный запах от обуви улетучится в момент

Нужно спирт или водку развести водой, а дальше действовать в зависимости от того, какую обувь нужно обработать. Можно либо смочить в этой жидкости спонж и протереть обувь изнутри. Если же это невозможно в силу конструкции обуви, то нужно перелить спиртовой раствор в пульверизатор и обработать обувь.

Оставить на 3–4 часа. Затем остатки влаги убрать с помощью бумажных полотенец и дать обуви высохнуть. Неприятный запах улетучится вместе с парами спирта!

По материалам yborka.online