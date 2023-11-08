7 сортов картофеля с гигантскими клубнями: высокая урожайность, вес одной картошки — от 250 граммов

Картофель Тулеевский. Первый урожай собирают на 50-60-й день после появления всходов. Клубни овально-округлые, вес 200-300 граммов. Вкусовые качества отличные, особенно хорош этот картофель для приготовления пюре.

Картофель Беллароза. Ранний, первый урожай можно собирать на 45 день после появления всходов. Клубни с розовой кожурой, овально-округлые. Такая картошка хороша для жарки.

Картофель Ласунок. Белорусская селекция. Урожай собирают на 80-110-й после всходов, зависит это от климатических условий. Клубни со светлой кожурой, весом 150-200 граммов. Отличные вкусовые качества.

Картофель Киранда (Китайское чудо). Суперранний сорт, собирать первый урожай можно уже на 50-60 день после посадки. Клубни овально-округлой формы с желтой кожурой и светло-желтой мякотью.

Картофель Адретта. Урожай можно собирать на 60-80-й день после посадки, подкапывать молодой картофель - чуть раньше. Вес клубней - 120-200 грамм.

Картофель Удача. Урожай собирают на 60-80 день после всходов, подкапывать можно уже на 45 день. У этого картофеля светло-желтая тонкая гладкая кожура и белая мякоть. Вес клубней в среднем 150-250 граммов.

По материалам ogorod.ru