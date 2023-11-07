Что надеть в новогоднюю ночь 2024, чтобы быть неотразимой: советы для женщин от Лисовца

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«Первое — нужно выбирать наряд, который чувствуете. Если вы спросите себя: как вы хотите выглядеть? То у вас в голове обязательно что-то сложится. Это может быть и костюм черный, и платье, и нарядное, и блестящее, и в цветочек и летнее. Не обращайте внимание на тренды. В новогоднюю ночь нужно быть в том, что близко вашему сердце.

Второе — не бойтесь быть в чем-то супернарядном. Потому что новогодняя ночь это та самая ночь, когда вы можете на один вечер превратиться в настоящую принцессу. Это может быть и длинный наряд, и супермини, и что-то очень откровенное — то что вы боялись носить в обычно жизни.

А если говорить про тренды, то в моде кожа, блестящее, люрекс, пайетки. Если раньше я говорил, что нужно оставить ярче себя елку, то в нынешнее время вы можете блистать также как новогодняя елка. Кстати, елка может быть украшена не так и нарядно, а вот себя можете украсить.

Помните, что если у вас очень нарядное платье, то поберегите аксессуары и не перебарщивайте. А если платье у вас скромное, какого-то сдержанного цвета, то не бойтесь примерить на себя клипсы, колье, макияж, который раньше боялись сделать или считали, что это только очень известных, очень богатых или очень именитых женщин», – поделился эксперт.