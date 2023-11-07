Разложите эту подкормку на грядках с клубникой перед зимой: летом устанете собирать урожай — ягоды попрут огромные, сладкие

Клубника на грядке. Фото: Global Look Press

Лайфхаки, которыми делятся бывалые дачники.

Подкормку вносить в клубнику можно до самой поздней осени. Ягода после плодоношения нуждается в восстановлении, чтобы набраться сил перед грядущим сезоном.

Не стоит вносить в клубнику азот и азотосодержащие препараты, они стимулируют рост, а в зиму подобный эффект не нужен и даже опасен. Растение потратит силы, а весной их не останется для нового урожая.

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Лучшее удобрение для клубники и садовой земляники осенью — органические. В частности, костная мука.

Костную муку нужно развести кипятком, чтобы она разбухла. Остудить, разложить на рядках с клубникой и прикопать на глубину 10-15 сантиметров.

С таким удобрением клубника легче перезимует, а весной пойдет в бурный рост. Ягоды будут крупными и сладкими.

По материалам ivd.ru

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