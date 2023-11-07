Разложите эту подкормку на грядках с клубникой перед зимой: летом устанете собирать урожай — ягоды попрут огромные, сладкие

Подкормку вносить в клубнику можно до самой поздней осени. Ягода после плодоношения нуждается в восстановлении, чтобы набраться сил перед грядущим сезоном.

Не стоит вносить в клубнику азот и азотосодержащие препараты, они стимулируют рост, а в зиму подобный эффект не нужен и даже опасен. Растение потратит силы, а весной их не останется для нового урожая.

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