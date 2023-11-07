Названо идеальное время для ужина: если соблюдать это правило — никогда не потолстеешь

Среди тех, кто следит за фигурой бытует мнение о том, что последний прием пищи должен быть до 6 часов вечера. Якобы, только в этом случае можно избежать набора веса. Но, как выяснилось, это большое заблуждение.

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Врач-диетолог Андрей Лысенков рассказал о том, что ужинать следует в 7 или в 7.30 часов вечера. Именно это время является идеальным.

Почему? Специалист объяснил, что было проведено довольно много исследований, и ученые пришли к однозначному выводу: если садиться за стол в обозначенное время, фигура будет в порядке. Вероятность набрать вес станет минимальной.

Конечно, кроме времени приема пищи, очень важно и то, что вы собираетесь съесть.

Лысенков подчеркнул, что для сохранения хорошей физической формы нужно ужинать вареным мясом или запеченной рыбой. В качестве гарнира можно использовать овощи. А вот от сладкого и мучного вечером нужно отказаться.

Источник: kubnews.ru