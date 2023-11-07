Простой рецепт, с которым справятся все: как приготовить вкуснейшее рагу из куриного филе и овощей

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Сначала нужно взять куриное филие, помыть и нарезать его небольшими кусочками. Их нужно обжарить на сковородке с растительным маслом или в мультиварке.

Также на кусочки надо порезать чистые овощи и добавить их к мясу. Важно не забыть про специи. Посолите и поперчите все на свой вкус.

На приготовление рагу уйдет 50-60 минут. Если влаги окажется слишком мало, то можно просто добавить немного кипятка, но обычно овощи дают достаточно сока. По желанию, можно добавлять томатную пасту, сметану, аджику и другие соусы. Самое приятное, что готовить рагу можно разными способами: в мультиварке, скороварке, горшочках, казане и даже простой кастрюле, пишет MarieClaire.ru.