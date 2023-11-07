Нанесли несколько капель и потерли щеточкой: запах пота из-под мышек улетучился — дезодорант отдыхает

Если вы планируете научиться обходиться без дезодоранта хотя в холодное время года, наш лайфхак вам в помощь.
Нейтрализовать запах пота можно с помощью средства, которое есть в каждой аптечке. Это йод.
Нужно нанести на подмышки несколько капель йода и потереть мягкой щеткой. Через три минуты после манипуляции примите душ. Запах пота улетучится и в ближайшее время не вернется.
Йод избавляет область подмышек от микробов, которые и являются причиной появления неприятного запаха, и восстанавливает уровень pH. Со временем йод поможет полностью устранить неприятное амбре от тела.
По материалам womanshape.ru