Нанесли несколько капель и потерли щеточкой: запах пота из-под мышек улетучился — дезодорант отдыхает

Если вы планируете научиться обходиться без дезодоранта хотя в холодное время года, наш лайфхак вам в помощь.

Нейтрализовать запах пота можно с помощью средства, которое есть в каждой аптечке. Это йод.

Нужно нанести на подмышки несколько капель йода и потереть мягкой щеткой. Через три минуты после манипуляции примите душ. Запах пота улетучится и в ближайшее время не вернется.

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