Вот как нужно варить гречку, чтобы она сохранила вкус и пользу — секретная техника

Гречневая крупа по праву считается одним из самых полезных продуктов. Об знают все, кто хоть немного следит за своим питанием.

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В ней содержатся витамины группы В, РР, Е. В составе этой крупы присутствует фолиевая кислота, каротиноиды и фосфолипиды, которые отвечают за обмен веществ.

Кроме того, гречка богата белком и полезными минералами. Такими как кальций, фосфор, кремний, медь, сера и цинк. Все они нужны для нормального функционирования организма.

В общем, польза гречки очевидна. Но помните: все хорошо в меру. Все-таки здоровый рацион должен быть разнообразным. Поэтому эту крупу следует употреблять в пищу не чаще 3-х раз в неделю.

Чтобы гречка сохранила вкус и пользу, ее следует готовить особым образом. Термическое воздействие не должно превышать 20 минут. А в идеале его лучше сократить хотя бы вдвое.

Инструкция такая. Сначала промойте крупу. Потом залейте ее водой и поставьте на огонь. Дождитесь закипания и засеките 5-10 минут.

По прошествии времени выключите плиту. Накройте кастрюлю крышкой, укутайте ее полотенцем и оставьте в таком виде на пару часов. За это время крупа дойдет до кондиции. На этом все. Полезный гарнир готов. Приятного аппетита!

Источник: 59.ru