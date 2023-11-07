Побалуйте мужа: как приготовить пирог с капустой из покупного слоеного теста — быстро и вкусно

Для блюда на шесть персон понадобятся ингредиенты: тесто слоеное бездрожжевое 500 г, капуста белокочанная 600 г, яйцо куриное 4 шт., зелень измельченная 20 г. Масло сливочное 70 г, сахар белый 1 ч.л., перец черный молотый по вкусу, соль любая по вкусу, а также для смазывания один желток яичный.

Так, сначала нужно замороженное тесто разморозить. Для этого его можно переложить в холодильник. Затем надо отварить яйца вкрутую и остудить под холодной водой. Их надо очистить и порезать на крупные кубики, а затем мелко режется зелень. Капусту следует мелко нашинковать.

После этого берется сковородка, в которой растапливается сливочное масло. На нем жарится капуста около 15-20 минут. После этого ее надо остудить. Берется большая миска, в которою пересыпаются капуста, яйца, зелень. Все надо посолить, поперчить и добавить сахар, затем все перемешивается, и начинка готовка.

Следующим этапом раскатывается на присыпанном мукой столе тесто: его толщина должна быть около 0,5 см. Должен получиться прямоугольник примерно 60 на 40 см.

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На него выкладывается начинка, но нужно оставить отступ 10 см от краев. Начинку следует накрыть тестом, загнув края с двух противоположных сторон к центру, а шов защипывается. Оставшееся тесто подгибается тоже к центру.

На противень выкладывается бумага, а на нее уже нужно выложить пирог швом вниз. Из остатков теста можно вырезать украшение по желанию. В серединке не забудьте сделать небольшие отверстия. На пироге можно сделать симметричные разрезы.

В тарелке или пиале взбивается желток (можно добавить немного молока), и им обмазывается пирог. Разогрейте духовку до 190 градусов и выпекайте примерно полчаса до румяной корочки, пишет MarieClaire.ru.