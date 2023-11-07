Бросьте дрожжи в унитаз и отправляйтесь спать — к утру решится наболевшая проблема

Устали намывать унитаз руками? И не нужно! Есть более простой способ поддерживать туалет в чистоте. Бытовая химия, перчатки и тряпки больше вам не понадобятся. Как выяснилось, проблему можно решить с помощью популярного продукта.

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Чтобы убрать известковый налет, мочевой камень и ржавчину, нужно приготовить особую смесь. Для этого вам потребуется раздобыть пивные дрожжи. Если таких не окажется в магазине, смело берите сухой аналог. Он тоже отлично подойдет.

Инструкция простая. Смешайте дрожжи с 200 миллилитрами кипятка. Дождитесь набухания продукта. Затем вылейте получившийся состав в унитаз и отправляйтесь спать.

За ночь дрожжи сделают свое дело: все загрязнения растворятся. Вам останется только пройтись по сантехнике ершиком, нажать кнопку слива — и можно наслаждаться безупречной чистотой.

Пользуйтесь этим трюком и расскажите о нем всем соседкам, чтобы они тоже могли облегчить себе домашние хлопоты.

Источник: santeplusmag.com