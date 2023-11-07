Созревает уже в июле, урожайность 10 килограмм с куста: уникальный сорт томатов — хорош для теплицы и открытого грунта

Называется этот сорт томатов «сердце буйвола». Нужно иметь в виду, что ему просто необходимы подкормки. Также нужно учитывать, что этот сорт плохо переносит перепады температур. В климатических условиях средней полосы России помидоры этого сорта лучше сажать в теплице.

Зато купить семена томатов «сердце буйвола» можно один раз, а затем просто собирать семена для следующих посадок.

По материалам дзен-канала Gorodche.ru