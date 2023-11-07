Созревает уже в июле, урожайность 10 килограмм с куста: уникальный сорт томатов — хорош для теплицы и открытого грунта

Этот раннеспелый сорт помидоров, и правда уникален. Крупные плоды весом 300–500 граммов. Сладкие, с вкусной мякотью.
Выращивать эти помидоры можно как в открытом грунте, так и в теплице. Хорошо растут они и на юге России, и в средней полосе. Если весна и июнь достаточно теплые, то созревать этот сорт томатов начинает уже во второй половине июля. Урожайность — порядка 10 килограммов с куста.
Называется этот сорт томатов «сердце буйвола». Нужно иметь в виду, что ему просто необходимы подкормки. Также нужно учитывать, что этот сорт плохо переносит перепады температур. В климатических условиях средней полосы России помидоры этого сорта лучше сажать в теплице.
Зато купить семена томатов «сердце буйвола» можно один раз, а затем просто собирать семена для следующих посадок.
По материалам дзен-канала Gorodche.ru