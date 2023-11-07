Как стирать кроссовки, чтобы не убить машинку: важно обязательно класть в барабан эту вещь

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Если обувь стирать с помощью техники, то нужно знать несколько правил, чтобы не испортить ни вещь, ни машинку.

Обычно осенью люди чаще сталкиваются с тем, что обувь быстро пачкается. Примечательно, что кроссовки, которые сделаны из ткани и подобных марких материалов, порой загрязняются после первой прогулки. А стирать их вручную порой сложно, поэтому их закидывают в стиральную машинку. Однако нужно знать правила такой стирки, чтобы ничего не испортить. 

Так кроссовки всех видов нужно стирать при температуре не более 40 градусов и ставить на самый минимальный отжим. Еще рекомендуется используйте только жидкое моющее средство, так как оно не только лучше растворяется, но и менее агрессивно ведет себя с вещами. Шнурки можно не вытаскивать, но стоит их развязать и ослабить.

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Эксперты также добавили, что  в барабан вместе с кроссовками лучше положить два больших полотенца. Это точно снизит износ подшипника при стирке из-за резких ударов, а  также нагрузка при отжиме равномерно распределится. А большим бонусом будет то, что полотенца еще  выступят в роли дополнительной щетки, очищая обувь во время стирки.

А вот сушить кроссовки стоит подошвой вверх, пишет телеграм-канал «Nechetoff | Лайфхаки».

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