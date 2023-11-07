Как стирать кроссовки, чтобы не убить машинку: важно обязательно класть в барабан эту вещь

Так кроссовки всех видов нужно стирать при температуре не более 40 градусов и ставить на самый минимальный отжим. Еще рекомендуется используйте только жидкое моющее средство, так как оно не только лучше растворяется, но и менее агрессивно ведет себя с вещами. Шнурки можно не вытаскивать, но стоит их развязать и ослабить.

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Эксперты также добавили, что в барабан вместе с кроссовками лучше положить два больших полотенца. Это точно снизит износ подшипника при стирке из-за резких ударов, а также нагрузка при отжиме равномерно распределится. А большим бонусом будет то, что полотенца еще выступят в роли дополнительной щетки, очищая обувь во время стирки.

А вот сушить кроссовки стоит подошвой вверх, пишет телеграм-канал «Nechetoff | Лайфхаки».