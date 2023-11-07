Опытные цветоводы обязательно добавляют это в горшки с домашними цветами: прут, как на дрожжах

В горшок для комнатных цветов при пересадке опытные цветоводы обязательно добавляют древесный уголь.

Самым лучшим для домашних растений считаются березовые угли. Кусочки угля делают грунт более рыхлым, оздоравливают его, стимулируют рост корней. К тому же, угли поддерживают оптимальный водный баланс. Они поглощают излишнюю влагу, препятствую гниению корней из-за переизбытка сырости.

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