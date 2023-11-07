Чем заменить гортензию: посадите это растение в ноябре — оно покроется красными шапками к осени

Любите необычные яркие растения? Тогда посадите на своем участке куст под названием кохия. Внешне он напоминает мини-кипарис. А по красоте ничуть не уступает гортензиям.

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Летом растение украшает сад зелеными мясистыми листьями. А к осени они становятся багряно-красными и радуют глаз яркими шапками до наступления морозов. Выглядит это просто сказочно!

Сажать семена кохии рекомендуется в ноябре. Можно даже по первому снегу. Главное — выбрать подходящее место. Помните: этому растению нужно много солнечных лучей, а чрезмерная влажность ему противопоказана.

Определились с местом? Немного взрыхлите почву граблями, поместите семена в землю и прикройте их тонким слоем грунта. Если в вашем регионе очень холодные зимы, посадки следует укрыть сеном.

На этом все. С приходом тепла семена быстро дадут всходы, и кохия начнет активно расти. В особом уходе она не нуждается. Садоводы отмечают, что полукустарник неприхотлив, как сорняк.

Источник: oka.fm