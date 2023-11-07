Это уже решено: пенсионный возраст в России будет снижен до 55/60 лет

Отмечается, что в 2024 году россиянам станут доступны пенсионные накопления, которые будут перечислены на счет в качестве ежемесячной выплаты.

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«На накопительную пенсию действие пенсионной реформы не распространяются. Это значит, что уже в следующем году такую выплату смогут получить женщины 1969 года рождения и старше, а также мужчины, рожденные в 1964 году и раньше», — поделился пенсионный эксперт Сергей Власов.

Также важно знать, что для получения такой денежной выплаты нужно обратиться в соответствующий фонд, где находятся накопления, и написать заявление. Деньги будут выплачены в 2024 году, пишет PRIMPRESS.