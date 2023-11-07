Избавитесь за 24 часа: найдено суперсредство от тараканов — вредители от него дохнут пачками

Если у вас завелись тараканы, не ждите, что они убегут к соседям. Эти вредители никогда не уходят. Придется приложить определенные усилия, чтобы от них избавиться Только не затягивайте с этим. Не забывайте: насекомые очень быстро плодятся.

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Прежде чем переходить к решительным действиям, перекройте вредителям пути отступления. Для этого нужно замазать все трещины в стенах и натянуть мелкий тюль на вентиляцию.

Сделали? Теперь смешайте суперсредство. Для этого вам потребуется раздобыть 5 литров воды и стакан стирального порошка.

Возможно, вы не знали, но тараканы не выносят мыльные составы. Если насекомое соприкоснется с раствором порошка, оно неизбежно сдохнет.

Инструкция простая. Немного подогрейте воду. Перелейте ее в таз. Смешайте жидкость со средством для стирки. Доведите состав до однородного состояния, а затем обработайте им кухонную мебель, плинтусы и пол.

Помимо этого, смешайте порошок с крошками печенья и разбросайте «лакомство» по темным углам. Тараканы с удовольствием им угостятся, но пережить перекус не смогут.

Вот увидите: незваные гости сгинут уже через сутки. Если вам попались неубиваемые особи, повторите обработку еще раз. Этого точно будет достаточно, чтобы избавиться от насекомых.

Источник: cpykami.ru