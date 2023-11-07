Анютины глазки начнут расти как бешеные и зацветут в первый же год: раскрыт секрет — дело в посеве

Опытные садоводы утверждают, что неприхотливые цветы можно посеять под зиму. Не стоит бояться, что они не приживутся. Промерзший грунт их не напугает. Виола любит солнечные места, поэтому стоит выбирать подходящую грядку и сделать в ней неглубокие канавки.

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Также важно помнить, что при подзимнем посеве следует взять в два раза больше семян. Распределите их надо по ямкам, а сверху присыпать землей. Если бывают сильные морозы, то стоит утеплить посевы лапником, опилками или агроволокном.

А вот с приходом теплой погоды обязательно надо убрать мульчу. Не забудьте, что весной надо еще проредить всходы и рассадить цветы на расстоянии 10–15 сантиметров друг от друга. Если на участке будет много солнца, то уже в мае появятся первые бутоны, об этом пишет автор Дзен-канала «Дача — это маленькая жизнь».