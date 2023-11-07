Как увеличить срок годности сметаны в 2 раза: секрет в правильной упаковке

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Знакомая ситуация? Перестаньте разбрасываться продуктами. Больше нет нужды выбрасывать просрочку. Оказывается, срок годности сметаны можно увеличить в 2 раза. Этим трюком поделилась опытная хозяйка.

Все просто. Сметану нужно перелить из заводской упаковки в чистую стеклянную банку. После этого емкость следует закрыть плотной крышкой, перевернуть вверх дном и убрать в холодильник. Это все. Теперь продукт будет свежим в 2 раза дольше обычного.

Пользуйтесь этим способом и расскажите о нем подругам, чтобы они тоже смогли сэкономить.

Источник: Дзен-канал Technotion