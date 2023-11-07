Просто добавьте это в тесто: обычные пельмени станут в миллион раз вкуснее

Для приготовления нужно взять: тыквенное пюре — 200 г, муку — 2 стакана, яйцо — 1 шт., соль — щепотка, подсолнечное масло — 2 ст. л., начинка — на свой вкус.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Сначала надо приготовить пюре. Для этого надо взять свежую тыкву и очистить от шкурки и семечек. После этого мякоть нарезается небольшими кусочками и запекайте в духовке при 180 градусах около 40–50 минут. Затем необходимо измельчить овощ блендером, превратив в однородную массу.

Следующий этап — надо просеять муку, добавить в нее пюре, соль, куриное яйцо и подсолнечное масло. Из этой массы замешивается крутое, эластичное тесто. Его надо оставить «отдохнуть» 20 минут под чистым полотенцем. Потом можно приступать к лепке пельменей привычным способом, пишет издание «Кубанские новости».