Чистим чайник с помощью 4-х стаканов: накипь исчезает бесследно — растворяется в воде

Со временем на стенках и дне чайника скапливается накипь. Если электроприбор не чистить, то уже через несколько месяцев слой известкового налета станет довольно внушительным.

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Конечно, от накипи можно избавиться механическим путем. Но подобные действия могут стать причиной поломки техники. Поэтому большинство хозяек отдает предпочтение чистке химическими средствами.

Их можно приобрести в хозяйственном отделе. Не хотите тратиться? Тогда воспользуйтесь народным методом «4 стакана». Он поможет решить проблему без особых трат.

Инструкция простая. Налейте в чайник 4 стакана воды, добавьте в нее 2 столовые ложки лимонной кислоты и доведите состав до кипения.

Сделали? Не спешите сливать жидкость. Оставьте чайник в таком виде на пару часов. А по прошествии времени вылейте воду с растворенной накипью и помойте электроприбор привычным способом.

Результат вас очень порадует: чайник будет идеально чистым, словно его только что доставили из магазина.

Источник: realty.rbc.ru