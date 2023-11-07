Желтая ванна снова засияет белизной без усилий: помогут эти копеечные средства

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Домохозяйкам подсказали, какое средство точно выручит, если ванная стала грязной.

Уборка обычно отнимает много сил. Зачастую возникают такие загрязнения, которые сложно убрать. Так, ванная со временем может пожелтеть, на ней образуется налет. И порой даже химические очистители не помогают. Однако домохозяйкам подсказали способ, как вернуть белизну ванне и попрощаться с налетом. Понадобятся дешевые аптечные средства. 

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Отмечается, что нужно взять нашатырь, перекись водорода и любое средство для мытья посуды. Следует залить ингредиенты в пульверизатор или другую емкость в соотношении 6:6:1. Получившийся раствор надо распылить на поверхности и оставить на пять минут.

А чтобы добиться максимального эффекта, можно также натереть стенки ванной губкой. Когда смоете средство, ванна засияет от белизны и станет как новая, об этом пишут в Дзен-канале «Уютный дом».

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