Желтая ванна снова засияет белизной без усилий: помогут эти копеечные средства

Уборка обычно отнимает много сил. Зачастую возникают такие загрязнения, которые сложно убрать. Так, ванная со временем может пожелтеть, на ней образуется налет. И порой даже химические очистители не помогают. Однако домохозяйкам подсказали способ, как вернуть белизну ванне и попрощаться с налетом. Понадобятся дешевые аптечные средства.
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Отмечается, что нужно взять нашатырь, перекись водорода и любое средство для мытья посуды. Следует залить ингредиенты в пульверизатор или другую емкость в соотношении 6:6:1. Получившийся раствор надо распылить на поверхности и оставить на пять минут.
А чтобы добиться максимального эффекта, можно также натереть стенки ванной губкой. Когда смоете средство, ванна засияет от белизны и станет как новая, об этом пишут в Дзен-канале «Уютный дом».