Желтая ванна снова засияет белизной без усилий: помогут эти копеечные средства

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Отмечается, что нужно взять нашатырь, перекись водорода и любое средство для мытья посуды. Следует залить ингредиенты в пульверизатор или другую емкость в соотношении 6:6:1. Получившийся раствор надо распылить на поверхности и оставить на пять минут.

А чтобы добиться максимального эффекта, можно также натереть стенки ванной губкой. Когда смоете средство, ванна засияет от белизны и станет как новая, об этом пишут в Дзен-канале «Уютный дом».