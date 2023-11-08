Успейте посадить осенью это дивное растение: такое не встретите на соседских дачах

Осень — отличное время для посадки однолетников под зиму. Например, в это время можно высадить гривастый ячмень.

Такая культура непременно придаст клумбе особую изюминку. К тому же, она не потребует много ухода.

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Наиболее эффектно ячмень выглядит в июне-июле. В этот период на стеблях появляются розовые метелки, напоминающие пушистые хвостики. Они декоративны как в одиночных посадках, так и на клумбах рядом с другими цветами.

Чтобы ячмень порадовал пышным и долгим цветением, следует обеспечить ему хорошие условия. Для этого достаточно высадить растение на солнечном месте. Сеять семена нужно в неглубокие борозды, отступая около 10-15 сантиметров. Весной всходы необходимо прорядить.

В уходе эта декоративная культура весьма нетребовательна. Она легко переносит жару и засуху. Главное, не допускать сильного застоя влаги в период дождей и не перебарщивать с поливом.

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По материалам портала ogorod.ru