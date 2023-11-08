Киньте пару лавровых листов в унитаз: запрыгаете от радости, когда увидите результат

Опытные хозяйки знают, что лавровые листы могут быть полезны не только на кухне во время приготовления различных блюд, но и в быту. Например, с их помощью можно привести в порядок унитаз.

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Несколько листочков нужно просто бросить в слив. Лавр уберет неприятный запах, а также сработает как эффективное антибактериальное средство.

Также можно заварить пять-десять листов лавра в воде, дать немного остыть и вылить получившийся раствор в унитаз. Этот метод считается еще более действенным. Он не только устранит неприятный запах, но и вернет сантехнике былую белизну.

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По материалам woman.rambler.ru.