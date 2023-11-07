Легкий способ омолодиться: названа вещь, которая должна быть в гардеробе каждой женщины старше 50 лет

Так тем, у кого фигура «песочные часы», следует выбирать платья длины чуть выше колена с акцентом талией. А вот от платья прямого кроя нужно отказаться, так как оно плохо будет сидеть и собираться в складки.

Если у женщины фигура «треугольник», когда плечи шире бедер, стилист рекомендует носить платье с широкими бретелями. Это позволит перетянуть внимание с объемного верха на наряд.

А если наоборот, у дамы фигуры «груша», когда бедра шире плеч, стоит взять платье с объемной юбкой. Так можно скрыть бедра и создать идеальный силуэт.

Когда у женщины фигура «яблоко», когда широкая талия и бедра, то им лучше носить платья с поясом чуть выше линии талии. Это позволит замаскировать объем, создав эффект сужения, даже если талия не ярко выражена.

И наконец-то женщинам с фигурой «прямоугольник» подойдет практически любая одежда — как правило, они стройнее обладательниц других телосложений. Но у «прямоугольника» слабо выражена талия — поэтому будут идеальными платья с поясом или юбкой А-силуэта.

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Универсальным платьем, которое подойдет всем — платье с запахом. Оно позволяет скрыть живот, сделать акцент на талии. Что касается рукавов — то оптимальная длина для дам старше 50 лет это три четверти. Он выглядит очень элегантно и скрывает недостатки, например дряблость в предплечии.

Также важно подобрать цвет наряда. Стилист назвала самые беспроигрышные варианты. Это пастельные тона: коралловый, нежно-голубой, мятный, нежно-розовый и персиковый. А вот с бежевым цветом стоит быть осторожнее, так как он делает «тусклой» внешность многих женщин. Темные оттенки (синий, серый, бордовый, фиолетовый, коричневый)могут прибавить возраста и подчеркнуть морщины, пишет marieclaire.ru.